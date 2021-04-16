Son dakika: Vaka artışlarında ilk sırada olan Kırklareli'nde Kovid-19 salgınına yönelik tedbirler arttırıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika: Vaka artışlarında ilk sırada olan Kırklareli'nde Kovid-19 salgınına yönelik tedbirler arttırıldı

Son dakika: Vaka artışlarında ilk sırada olan Kırklareli'nde Kovid-19 salgınına yönelik tedbirler arttırıldı
Anadolu Ajansı / Ufuk Ertop - Haberler | Güncel

Son dakika haber... Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının en çok arttığı Kırklareli'nde, İçişleri Bakanlığınca Kovid-19'la mücadele kapsamında başlatılan "yoğunlaştırılmış dinamik denetim" devam ediyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının en çok arttığı Kırklareli'nde, İçişleri Bakanlığınca Kovid-19'la mücadele kapsamında başlatılan "yoğunlaştırılmış dinamik denetim" devam ediyor.

Sağlık Bakanlığının açıkladığı her 100 bin nüfusa karşılık gelen haftalık tabloya göre, kentte vaka sayısı 518,33'ten 882,33'e yükselmişti.

Vaka artışı yüzde 70,22 oranında artış gerçekleşen kentte denetimler sıklaştırıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde yaşanan yoğunluk dolayısıyla yaya kontrollerinin yanı sıra iş yerlerinde ve araçlarda da denetim yapıldı.

Ekipler, özellikle yoğun insan trafiğinin yaşandığı İstasyon ile Cumhuriyet caddelerinde vatandaşları maske ve sosyal mesafeye uymaları yönünde uyarılarda bulundu.

Tedbirlere uymayanlar hakkında tutanak düzenlendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ufuk Ertop

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Mario Draghi Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Mehtap Ar Acun Ilıcalı Burak Sergen Murat Yıldırım
Spor Fatih Terim Bülent Uygun Abdullah Avcı Emre Belözoğlu Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika: Vaka artışlarında ilk sırada olan Kırklareli'nde Kovid-19 salgınına yönelik tedbirler arttırıldı
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.4.2021 16:31:23. #1.14#

title