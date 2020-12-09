Son dakika: Vaka artışında ilk 5'te olan Ordu'da vatandaşlardan 'kurallara uyulmuyor' tepkisi
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Son dakika: Vaka artışında ilk 5'te olan Ordu'da vatandaşlardan 'kurallara uyulmuyor' tepkisi

09.12.2020 12:54 | Son Güncelleme: 09.12.2020 12:58
Son dakika: Vaka artışında ilk 5'te olan Ordu'da vatandaşlardan 'kurallara uyulmuyor' tepkisi

Son dakika haberleri... ORDU'da artışa geçen koronavirüs salgınına rağmen cadde ve sokaklardaki yoğunluk dikkat çekiyor.

ORDU'da artışa geçen koronavirüs salgınına rağmen cadde ve sokaklardaki yoğunluk dikkat çekiyor. Vatandaşlar, vaka artışına maske, sosyal mesafe ve hijyen gibi temel kurallara uyulmamasından kaynaklandığını belirtti. 

Türkiye'de en çok vaka artışının yaşandığı ilk 5 il arasında yer alan Ordu'da, Covid-19 vakaları nedeniyle hastaneler tamamen doldu. Hastanelerin yemekhaneleri, otoparkları başta olmak üzere birçok alan pandemi servisine dönüştürülürken, kentte cadde ve sokaklarda yoğunluk da sürüyor. Vatandaşlar, vaka artışına maske, sosyal mesafe ve hijyen gibi temel kurallara uyulmamasından kaynaklandığını belirtti. 

'VAKA ARTIŞLARINDAKİ NEDEN KURALLARA UYULMAMASI'Kentte yaşayan vatandaşlardan Yekta Tulum (65), vatandaşların kurallara uymadığını kaydederek, "Ordu, Samsun, Trabzon'da vaka sayılarında artış yaşandığı ifade ediliyor. Bunun nedeni tedbirlere uyulmamasından kaynaklanıyor. Hastanelerin yanlarından geçerken görüyoruz ki, uzun test kuyrukları oluşuyor. Biz kendi kendimize yapıyoruz. Vatandaşlar yasaklara uymuyor. Benim saat 10.00 ile 13.00 arasında sokağa çıkmama izin veriliyor. Ben bu saat aralarında sosyal mesafemi koruyarak işlerimi hallediyorum. Kurallara çok iyi uymak gerekiyor. Ben evimde torunlarıma yanaşmıyorum" dedi.'ACI GELMİŞ KAPIYA AMA HALA AYNIYIZ'Esat Şahin (60) de, vaka artışlarındaki suçlunun halk olduğunu belirterek, "Vakalardaki artışta tamamen suç bizim. Yani toplumun suçu. Neden; devlet halkının kötü olmasını istemez. Halkımız ne yapıyor; bütün tedbirlere, uyarılara rağmen sanki hiçbir şey olmamış gibi sokaklardayız. Her evde üç dört tane pandemi hastası var. Acı gelmiş kapıya ama hala aynıyız. Onun için benim halkımızdan tek ricam; devletin erkanı yalvarıyor bizler de yalvarıyoruz; kimse işi olmadıkça sokağa çıkmasın. Ben 15 gün sonra ilk defa sokağa çıktım. İşim olmasa asla sokağa adım atmam. Anamız, babamız, kardeşimiz, çocuklarımız var onlar için, ülkemizin ekonomisi için lütfen sokağa çıkmayalım" diye konuştu.'İNSANLAR ÖNLEM ALMIYOR'

Sercan Yanık (29) ise, "Ordu'da özel sektör çok. Ben vaka artışlarındaki nedeni buna bağlıyorum. Çalışanların birbirine bulaştırması ve sokakların kalabalıklarından kaynaklandığını düşünüyorum. İnsanlar kurallara uymaya çalışsa da önlem almıyorlar. Mesela kalabalık gördüğü zaman vatandaşlar buradan uzaklaşmıyor ve sosyal mesafe kuralına uymuyorlar" ifadelerinde bulundu.


Son dakika: Vaka artışında ilk 5'te olan Ordu'da vatandaşlardan 'kurallara uyulmuyor' tepkisi
Son dakika: Vaka artışında ilk 5'te olan Ordu'da vatandaşlardan 'kurallara uyulmuyor' tepkisi
Son dakika: Vaka artışında ilk 5'te olan Ordu'da vatandaşlardan 'kurallara uyulmuyor' tepkisi
Son dakika: Vaka artışında ilk 5'te olan Ordu'da vatandaşlardan 'kurallara uyulmuyor' tepkisi
Son dakika: Vaka artışında ilk 5'te olan Ordu'da vatandaşlardan 'kurallara uyulmuyor' tepkisi
Son dakika: Vaka artışında ilk 5'te olan Ordu'da vatandaşlardan 'kurallara uyulmuyor' tepkisi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa KIRLAK

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