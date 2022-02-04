Son dakika: Uzunköprü'deki Adalet Anıtı'nın yakılması kamerada; 2 şüpheliye gözaltı (4)

UZUNKÖPRÜ, EDİRNE (DHA) - 1 KİŞİ TUTUKLANDI

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde Adalet Anıtı'nı yaktığı gerekçesiyle gözaltına alınan ve valiliğin akli dengesinin yerinde olmadığının belirlendiğini açıkladığı Şefik Çelik ile yanında bulunan Y.A. (16), emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Şefik Çelik, çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, Y.A. ise serbest bırakıldı.