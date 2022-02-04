Son dakika: Uzunköprü'deki Adalet Anıtı'nın yakılması kamerada; 2 şüpheliye gözaltı (4) - Haberler
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Son dakika: Uzunköprü'deki Adalet Anıtı'nın yakılması kamerada; 2 şüpheliye gözaltı (4)

Demirören Haber Ajansı, Ali Can Zeray - Güncel
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Son dakika: Uzunköprü'deki Adalet Anıtı'nın yakılması kamerada; 2 şüpheliye gözaltı (4)

Son dakika haberi: 1 KİŞİ TUTUKLANDIEdirne'nin Uzunköprü ilçesinde Adalet Anıtı'nı yaktığı gerekçesiyle gözaltına alınan ve valiliğin akli dengesinin yerinde olmadığının belirlendiğini açıkladığı Şefik Çelik ile yanında bulunan Y.A. (16), emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

UZUNKÖPRÜ, EDİRNE (DHA) - 1 KİŞİ TUTUKLANDI

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde Adalet Anıtı'nı yaktığı gerekçesiyle gözaltına alınan ve valiliğin akli dengesinin yerinde olmadığının belirlendiğini açıkladığı Şefik Çelik ile yanında bulunan Y.A. (16), emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Şefik Çelik, çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, Y.A. ise serbest bırakıldı.


Demirören Haber Ajansı / Ali Can Zeray - Güncel

Uzunköprü, Edirne, Adalet, Güncel, Haber

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