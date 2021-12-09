Son dakika! Uzun namlulu silahla havaya ateş açan şüpheli yakalandı - Haberler
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Son dakika! Uzun namlulu silahla havaya ateş açan şüpheli yakalandı

Son dakika! Uzun namlulu silahla havaya ateş açan şüpheli yakalandı
Demirören Haber Ajansı / Hasan Kırmızıtaş - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberlerine göre GAZİANTEP'te, bir evin çatısından uzun namlulu silahla havaya ateş açan şüpheli, polis ekiplerince yakalandı.

ŞAHİNBEY, GAZİANTEP (DHA) - GAZİANTEP'te, bir evin çatısından uzun namlulu silahla havaya ateş açan şüpheli, polis ekiplerince yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Şahinbey ilçesinde bir evin çatısından zaman zaman uzun namlulu silahla havaya ateş edildiği ihbarı üzerine çalışma başlattı. Ekiplerin yaptığı çalışmada ateş açan şüphelinin M.C. olduğu saptandı. M.C., adresine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Evde yapılan aramada 1 uzun namlulu silah, 1 şarjör ve 10 mermi ele geçirildi.M.C.'nin emniyetteki sorgusunun sürdüğü bildirildi.


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Demirören Haber Ajansı / Hasan Kırmızıtaş - Son Dakika Haberleri

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