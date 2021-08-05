Son dakika... Uzman çavuş olarak görev yapan eşini ziyarete giden kadın, trafik kazasında hayatını kaybetti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika... Uzman çavuş olarak görev yapan eşini ziyarete giden kadın, trafik kazasında hayatını kaybetti

Son dakika... Uzman çavuş olarak görev yapan eşini ziyarete giden kadın, trafik kazasında hayatını kaybetti
Anadolu Ajansı / Kadriye Coşkun - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika gelişmesine göre Konya'nın Seydişehir ilçesinde cezaevinde görevli eşini ziyarete giderken kaza yapan kadın, yaşamını yitirdi.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde cezaevinde görevli eşini ziyarete giderken kaza yapan kadın, yaşamını yitirdi.

Merve Polat (25) idaresindeki 10 HF 684 plakalı otomobil, Mortaş Kavşağı'nda refüje çarparak devrildi.

Kazada otomobil sürücüsü Polat olay yerinde hayatını kaybetti. Polat'ın cenazesi, yapılan incelemenin ardından Seydişehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polat'ın, Beyşehir yolundaki Seydişehir T Tipi Kapalı Ceza ve Açık Ceza İnfaz Kurumunda uzman çavuş olan eşini ziyarete gittiği öğrenildi.

Kazayı haber alan İlçe Emniyet Müdürü Cevdet Arıcı, olay yerine gelerek bilgi aldı. ???????

Son dakika... Uzman çavuş olarak görev yapan eşini ziyarete giden kadın, trafik kazasında hayatını kaybetti
Son dakika... Uzman çavuş olarak görev yapan eşini ziyarete giden kadın, trafik kazasında hayatını kaybetti
Son dakika... Uzman çavuş olarak görev yapan eşini ziyarete giden kadın, trafik kazasında hayatını kaybetti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kadriye Coşkun

Çamaşır asan kadın fark etti! Yangınla mücadele eden personelin sularını çöpe atan şahıslara gözaltı
Çamaşır asan kadın fark etti! Yangınla mücadele eden personelin sularını çöpe atan şahıslara gözaltı
Son Dakika: Konya'da aynı aileden 7 kişiyi öldüren katil zanlısı Mehmet Altun yakalandı
Son Dakika: Konya'da aynı aileden 7 kişiyi öldüren katil zanlısı Mehmet Altun yakalandı
Katil zanlısı Mehmet Altun'un annesi, ifadesinde her şeyi tek tek anlattı: 10 yıl önce bana hakaret etti
Katil zanlısı Mehmet Altun'un annesi, ifadesinde her şeyi tek tek anlattı: 10 yıl önce bana hakaret etti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ümit Dündar Haydar Aliyev Devlet Bahçeli Mustafa Varank Adil Karaismailoğlu
Magazin Müge Anlı Cem Yılmaz Aleyna Tilki Mohammed Al Saloussi
Spor Muslera Rıza Kayaalp Sergen Yalçın Nihat Özdemir Valentin Rosier
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika... Uzman çavuş olarak görev yapan eşini ziyarete giden kadın, trafik kazasında hayatını kaybetti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.8.2021 16:34:21. #1.15#

title