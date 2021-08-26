Son dakika... Üzerine yıldırım düşen çiftçi hayatını kaybetti

Son dakika 3. sayfa haberine göre Ardahan'ın Göle ilçesinde, gök gürültülü sağanak yağış akabinde tarlaya yıldırım düşmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti.

Ardahan'ın Göle ilçesinde, gök gürültülü sağanak yağış akabinde tarlaya yıldırım düşmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti.

Olay, Göle ilçesi Gedik köyünde meydana geldi. Aniden başlayan gök gürültüsü ve sağanak yağış, beraberinde yıldırımları da getirdi. Edinilen bilgiye göre Halis Hışır (57) isimli şahıs arazide çalışırken, ani bastıran yağmura yakalandı ve tarlaya yıldırım düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı tüm müdahaleye karşın Hışır kurtarılamadı. Hışır'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Göle Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. - ARDAHAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı