Son Dakika | Üzerine sıcak su dökülen Beril bebek ambulans helikopterle Eskişehir'e sevk edildi
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Son Dakika | Üzerine sıcak su dökülen Beril bebek ambulans helikopterle Eskişehir'e sevk edildi

Son Dakika | Üzerine sıcak su dökülen Beril bebek ambulans helikopterle Eskişehir'e sevk edildi
Demirören Haber Ajansı / Ali Fuat Güçlüer - Haberler | Güncel

Son dakika haberi... AFYONKARAHİSAR'da üzerine sıcak su dökülmesi sonucu vücudunda yanıklar oluşan 15 aylık Beril Server Aktaş, ambulans helikopterle Eskişehir'e sevk edildi.

AFYONKARAHİSAR'da üzerine sıcak su dökülmesi sonucu vücudunda yanıklar oluşan 15 aylık Beril Server Aktaş, ambulans helikopterle Eskişehir'e sevk edildi.

Afyonkarahisar'da pazartesi günü bilinmeyen nedenle üzerine sıcak su dökülen Mahmut ve Fatma Aktaş çiftinin bebekleri Beril Server, ailesi tarafından Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Burada ilk müdahalesi yapılan Beril bebeğin yüz, boyun ve göğüs bölgesinde üçüncü derece yanıklar tespit edildi. İleri tetkik ve tedavisi için bebeğin, Eskişehir Şehir Hastanesi Yanık Merkezi'ne gönderilmesine karar verildi. Bebeğin sevki için Sağlık Bakanlığı'ndan ambulans helikopter talep edildi. Beril bebek, tahsis edilen helikopterle Eskişehir'e gönderildi.

KUCAKTA TAŞINDI

Beril Server Aktaş, vücudundaki yanıklar nedeniyle ambulans helikopterde Acil Tıp Teknisyeni (ATT) Mehmet Canko tarafından kucakta taşındı.


Son Dakika | Üzerine sıcak su dökülen Beril bebek ambulans helikopterle Eskişehir'e sevk edildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali Fuat Güçlüer

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