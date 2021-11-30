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Üzerine saç düşen çocuk ağır yaralandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Üzerine saç düşen çocuk ağır yaralandı

Çorum'un Sungurlu ilçesinde etkili olan şiddetli rüzgar sebebiyle bir evin garajının uçan çatısı, 2,5 yaşındaki çocuğun üzerine düştü.

ÇORUM (İHA) - Çorum'un Sungurlu ilçesinde etkili olan şiddetli rüzgar sebebiyle bir evin garajının uçan çatısı, 2,5 yaşındaki çocuğun üzerine düştü. Ağır yaralanan çocuk hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay, Sungurlu ilçesine bağlı Arifegazili köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, il genelinde etkili olan şiddetli rüzgarın etkisiyle, bir eve ait garajın saçtan olan çatısı 2.5 yaşındaki A.U. isimli çocuğun üzerine düştü. Durumu fark eden vatandaşların ihbarı ile olay yerine 112 ekipleri sevk edildi. Yaralı çocuk olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

(Serkan Şansever/İHA)

Üzerine saç düşen çocuk ağır yaralandı

Üzerine saç düşen çocuk ağır yaralandı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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