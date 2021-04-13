Son dakika: Üzerine kum yüklü kamyon devrilen otomobilin içindeki sürücü hayatını kaybetti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika: Üzerine kum yüklü kamyon devrilen otomobilin içindeki sürücü hayatını kaybetti

Anadolu Ajansı / Fatih Çağlar Demirbaş - Haberler | Güncel
Son dakika: Üzerine kum yüklü kamyon devrilen otomobilin içindeki sürücü hayatını kaybetti

Son dakika haber: TEM Otoyolu'nda kum yüklü kamyonun üzerine devrildiği otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

TEM Otoyolu'nda kum yüklü kamyonun üzerine devrildiği otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, İstanbul istikametine seyir halindeki sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen kum yüklü kamyon, Çatalca'da Metin K'nin kullandığı 34 BDD 677 plakalı otomobilin üzerine devrildi.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, araçta sıkışan Metin K'yi çıkardı. Sağlık ekiplerince yapılan incelemede hayatını kaybettiği belirlenen Metin K'nin cesedi, olay yeri incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaza nedeniyle TEM Otoyolu'nun İstanbul istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Çağlar Demirbaş

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Murat Kurum Mansur Yavaş Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müjde Ar Nur Sürer Ersin Korkut Hande Ataizi
Spor Diego Gökhan Töre Ünal Karaman Yılmaz Vural Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika: Üzerine kum yüklü kamyon devrilen otomobilin içindeki sürücü hayatını kaybetti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.4.2021 14:03:40. #1.14#
title