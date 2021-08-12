Son Dakika | Üzerine düşen yıldırımda ölümden tuttuğu ineğinin kuyruğu sayesinde kurtulan Kemal Karadeniz o anları anlattı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son Dakika | Üzerine düşen yıldırımda ölümden tuttuğu ineğinin kuyruğu sayesinde kurtulan Kemal Karadeniz o anları anlattı

Son Dakika | Üzerine düşen yıldırımda ölümden tuttuğu ineğinin kuyruğu sayesinde kurtulan Kemal Karadeniz o anları anlattı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberler: Rize'de yıldırım düştüğü esnada ineğin kuyruğundan tutarak hayatta kalan Kemal Karadeniz o anları anlattı.

Rize'de yıldırım düştüğü esnada ineğin kuyruğundan tutarak hayatta kalan Kemal Karadeniz o anları anlattı.

Olay Çamlıhemşin ilçesine bağlı Koçdüzü yaylasında meydana geldi. Dün akşam saatlerinde kendisine ait büyük baş hayvanları ahıra almak isteyen 56 yaşındaki Kemal Karadeniz'in üzerine yıldırım düştü. Bu esnada Karadeniz ineğin kuyruğundan tuttuğu için kendisine düşen akım bir anda hayvana geçti ve büyük baş hayvan orada telef oldu. Karadeniz ise yıldırımın etkisi ile 15 metre ilerisine savruldu. Yerde baygın yatan Karadeniz'i fark eden çevre sakinleri hemen acil sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen Acil Sağlık Ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınan Karadeniz o anları İHA muhabirine anlattı.

İnek dolu yağışında kaybolmasın diye kuyruğunda tutmuş

Hayvanlarını ahıra getirmek üzere çaba gösterdiği sırada yıldırımın düştüğünü ve ineğin kuyruğuna tuttuğu için elektrik akımının direk kendisinden çıkarak ineğe geçtiğini dile getiren Kemal Karadeniz "4 arkadaş Koçdüzü Yaylası'nda çobandık. Saat 13.00 sularında bir dolu yağdı ama umursadık. Sonra 15.00'da bir daha oldu ama bu kez göz gözü görmez hale geldi. Bizde inekleri 4 arkadaş alıp aşağıya doğru iniyorduk. Ben bir tanesinin kuyruğunu tuttum (İnek dolu yağışı sırasında kaybolmasın diye). Bu sırada yıldırım çakmasıyla birlikte 2 ineğimiz gitti. Allah'a şükür bize bir şey olmadı. 15 metre falan attı beni. 5 dakika bir baygınlık geçirdim sonra kendim kalktım. Ondan sonra da 1 tane hayvanı hemen orada kestik. Onun canı çıkmamıştı, hiç olmazsa onu millet yesin diye kestik" ifadelerini kullandı.

Doktorlar inanamadı

Kemal Karadeniz'in oğlu Ahmet Karadeniz ise babasının yıldırımı elindeki şemsiye nedeniyle paratoner gibi çektiğini ve ineğin kuyruğundan tuttuğu için arada iletken vazifesi gördüğünden zarar görmediğini dile getirerek "Babam herhangi bir sıkıntım yok diye hastaneye gelmek istemiyordu. Biz apar topar getirdik. Doktor hayret etti. Biz 15 metre fırlatıldı diye söylediğimizde doktorlar çok şaşırdı. Serum falan takıldı. Elektrik böbreklere bir ufak zarar vermiş. 24 saat bekledik ve çıktık. Babamın şemsiyesi vardı, şimşeği şemsiyeden aldı diye düşünüyoruz. Direk de ineğe verdi. Yani babam aracı olmuş oldu. İnek telef oldu ama babam iyi" dedi. - RİZE

Son Dakika | Üzerine düşen yıldırımda ölümden tuttuğu ineğinin kuyruğu sayesinde kurtulan Kemal Karadeniz o anları anlattı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Mucize kurtuluş! Kuyruğundan tuttuğu inek sayesinde yaşama tutundu
Mucize kurtuluş! Kuyruğundan tuttuğu inek sayesinde yaşama tutundu

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Demir Devlet Bahçeli Mustafa Destici Bekir Pakdemirli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Şeyma Subaşı Şahan Gökbakar Mustafa Sandal Mohammed Al Saloussi
Spor Muslera Caner Erkin Merve Çoban Alex Teixeira Rachid Ghezzal
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son Dakika | Üzerine düşen yıldırımda ölümden tuttuğu ineğinin kuyruğu sayesinde kurtulan Kemal Karadeniz o anları anlattı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.8.2021 14:43:20. #1.15#

title