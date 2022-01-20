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Son dakika! Üzerine demir branda düşen kadın hayatını kaybetti

Son dakika! Üzerine demir branda düşen kadın hayatını kaybetti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberi: Kahramanmaraş'ta yolda yürürken üzerine demir branda düşen kadın hayatını kaybetti.

Kahramanmaraş'ta yolda yürürken üzerine demir branda düşen kadın hayatını kaybetti.

Olay, öğle saatlerinde Dulkadiroğlu ilçesi Yenişehir Mahallesi'nde meydana gelmiş, yolda yürüyen Anise Kırmızı (51), kar kütlesine dayanamayan iş yerlerinin girişindeki yaklaşık 10 metre uzunluğundaki demir branda altında kalmıştı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı kadına ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Necip Fazıl Şehir Hastanesi'ne kaldırdı.

Yaralı kadın, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. - KAHRAMANMARAŞ

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Kahramanmaraş, Dulkadiroğlu, Yenişehir, kar, 3. Sayfa, Haber

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