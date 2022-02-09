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Son Dakika | Uyuşturucuyla yakalanan şahıs gözaltına alındı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son Dakika | Uyuşturucuyla yakalanan şahıs gözaltına alındı

Gelen son dakika haberlerine göre Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu maddeyle yakalanan şahıs gözaltına alındı.

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu maddeyle yakalanan şahıs gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında uyuşturucu madde satışı yaptığı iddia edilen Y.K. isimli şahsa yönelik operasyon düzenlendi. Toplam 5 farklı suç kaydı bulunan Y.K. isimli şahıs, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince il merkezinde yakalandı. Şahsın aracında yapılan aramalarda 22 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan ve emniyette işlemleri tamamlanan şahıs, Adıyaman Adliyesi'ne sevk edildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Son Dakika | Uyuşturucuyla yakalanan şahıs gözaltına alındı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Adıyaman, 3. Sayfa, Haber

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