Son dakika... Uyuşturucuyla yakalanan motosiklet sürücüsü gözaltına alındı
Son dakika 3. sayfa haberi... Hatay'ın İskenderun ilçesinde uyuşturucuyla yakalanan motosiklet sürücüsü gözaltına alındı.
25.06.2020 14:56 | Son Güncelleme: 25.06.2020 15:24
Hatay'ın İskenderun ilçesinde uyuşturucuyla yakalanan motosiklet sürücüsü gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Kocatepe Mahallesinde şüphelenilerek durdurulan motosikletin sürücüsü M.A. isimli şahsın yapılan üst aramasında üzerinden 3 paket halinde 10 gram olarak değerlendirilen esrar ele geçirildi.
Şüpheli M.A gözaltına alındı. - HATAY
Kaynak: İHA