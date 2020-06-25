Son dakika... Uyuşturucuyla yakalanan motosiklet sürücüsü gözaltına alındı Son dakika 3. sayfa haberi... Hatay'ın İskenderun ilçesinde uyuşturucuyla yakalanan motosiklet sürücüsü gözaltına alındı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde uyuşturucuyla yakalanan motosiklet sürücüsü gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Kocatepe Mahallesinde şüphelenilerek durdurulan motosikletin sürücüsü M.A. isimli şahsın yapılan üst aramasında üzerinden 3 paket halinde 10 gram olarak değerlendirilen esrar ele geçirildi.

Şüpheli M.A gözaltına alındı. - HATAY

Kaynak: İHA