Son dakika... Uyuşturucuyla yakalanan motosiklet sürücüsü gözaltına alındı
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Son dakika... Uyuşturucuyla yakalanan motosiklet sürücüsü gözaltına alındı

Son dakika 3. sayfa haberi... Hatay'ın İskenderun ilçesinde uyuşturucuyla yakalanan motosiklet sürücüsü gözaltına alındı.

Son dakika... Uyuşturucuyla yakalanan motosiklet sürücüsü gözaltına alındı
25.06.2020 14:56 | Son Güncelleme: 25.06.2020 15:24

Hatay'ın İskenderun ilçesinde uyuşturucuyla yakalanan motosiklet sürücüsü gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Kocatepe Mahallesinde şüphelenilerek durdurulan motosikletin sürücüsü M.A. isimli şahsın yapılan üst aramasında üzerinden 3 paket halinde 10 gram olarak değerlendirilen esrar ele geçirildi.

Şüpheli M.A gözaltına alındı. - HATAY

Kaynak: İHA

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