Son dakika: Uyuşturucudan aranıyordu, adliyede yakalandı
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Son dakika: Uyuşturucudan aranıyordu, adliyede yakalandı

13.11.2020 17:41 | Son Güncelleme: 13.11.2020 17:45
Son dakika: Uyuşturucudan aranıyordu, adliyede yakalandı

Son dakika haber: Samsun'da uyuşturucu suçundan polis tarafından atanan bir kişi adliyede kendisini fark eden narkotik polisi tarafından gözaltına alındı.

Samsun'da uyuşturucu suçundan polis tarafından atanan bir kişi adliyede kendisini fark eden narkotik polisi tarafından gözaltına alındı.

Olay, Samsun Adliyesi'nde bugün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, uyuşturucu suçundan aranan Y.K. Samsun Adliyesine geldi. Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri adliye koridorlarında Y.K.'yi fark edip yakaladı. Y.K. yakalanınca 'savcıya teslim olmaya geldiğini' iddia etti.

Gözaltına alınan Y.K. sorgulanmak üzerine Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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