Son Dakika: Uyuşturucu yuvası olan metruk bina, uyuşturucu ile mücadele merkezine çevrildi Son dakika haberi: Diyarbakır Ak Sevdalılar Yardımlaşma Derneği, Kayapınar ilçesi Peyas Mahallesi Gaziler Bulvarı'nda madde bağımlılarının yuvası olan metruk binayı restore edip, uyuşturucu ile mücadele merkezine çevirdi.

Diyarbakır Ak Sevdalılar Yardımlaşma Derneği, Kayapınar ilçesi Peyas Mahallesi Gaziler Bulvarı'nda madde bağımlılarının yuvası olan metruk binayı restore edip, uyuşturucu ile mücadele merkezine çevirdi.

Diyarbakır'da 2010 yılında kurulan Ak Sevdalılar Yardımlaşma Derneği, 2016 yılında mağdur insanlara gönüllü olarak yardımcı olarak faaliyetlerine başladı. Dernek, önemli bir çalışmaya imza atarak Kayapınar ilçesi Peyas Mahallesi Gaziler Bulvarı'nda bulunan ve madde bağımlılarının mekanı haline gelen metruk binayı restore edip, uyuşturucuyla mücadele merkezi haline getirdi.

Diyarbakır Ak Sevdalılar Yardımlaşma Derneği Başkanı Mihdat Kavmaz, 2010 yılında derneği kurdukların, 2016 yılında resmi olarak işlemlere geçtiğini söyledi. Ellerinden geldikçe vatandaşlara yardımcı olmaya çalıştıklarını aktaran Kavmaz, "Bir hızır ekibimiz var, bir hastane ekibimiz var. Hastane ekibimiz mağdur ve ihtiyaç sahibi olan engelli vatandaşlarımızın refakatçi olarak hastanedeki tüm işlemlerinin takipçisi olarak işlemlerini sağlıyor. Hızır ekibimiz ise dışarıda maddi durumu olmayan ailelere yardımda bulunuyor. Bir odamız sağlık birimi, diğer odamız uyuşturucuyla mücadele odası olarak faaliyet yürütüyor. Elimizden geldikçe gençlerimize spor aktiviteleri uygulayıp onlarla empati kurmaya çalışıyoruz. Kurarken de uyuşturucunun ne kadar zararlı olduğunu gençlerimize izah ediyoruz. Biz hiçbir gencimizin toplumdan dışlanmasını istemeyiz. Tam tersine onları topluma kazandırmak istiyoruz. Mevcut ekibimiz genç ve dinamik arkadaşlarımızla birlikte bize destek sağlama amaçlı, her hangi bir ücret almıyorlar" dedi.

"Mağdur insanların gönlüne dokunacağız"

Ak Sevdalılar Yardımlaşma Derneği Proje Koordinatörü Ezgi Ergünlü, derneğe kadınlarla ilgili çalışmalara katılmak için geldiğini söyledi. Ergünlü, "Yardıma ihtiyaç çok fazla insan gördüğüm için buraya geldim. Benim bir ablam engelli, onun için neyin nasıl olduğunu çok iyi biliyorum. Burası halka açık bir yer. Herkesi çalışmalarımıza katılmaya davet ediyoruz. Mağdur insanların gönlüne dokunacağız, dokunulmadık gönül bırakmayacağız" diye konuştu. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA