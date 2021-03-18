Son Dakika | Uyuşturucu ve alkol ile cinsel istismara 30 yıl hapis

Son dakika haberler: KAYSERİ'de F.G. (15) isimli kız çocuğuna alkol ve uyuşturucu vererek cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla tutuklu yargılanan esnaf Ö.A. (27), 30 yıl hapis, ona yardım ettiği suçlamasıyla tutuksuz yargılanan P.D. (31) isimli kadın ise 8 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı.

KAYSERİ'de F.G. (15) isimli kız çocuğuna alkol ve uyuşturucu vererek cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla tutuklu yargılanan esnaf Ö.A. (27), 30 yıl hapis, ona yardım ettiği suçlamasıyla tutuksuz yargılanan P.D. (31) isimli kadın ise 8 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Kocasinan ilçesinde geçen yıl 24 Ocak'ta meydana gelen olayda, evden kaçan F.G., P.D. isimli kadın ile tanıştı. Ardından da Ö.A.'nın iş yerine gitti. Burada mağdur F.G.'ye, iş yeri sahibi Ö.A.'nın alkol ve uyuşturucu vererek, cinsel istismarda bulunduğu iddia edildi. F.G.'nin şikayeti üzerine şüpheliler Ö.A. ve P.D. gözaltına alındı. Nöbetçi mahkemeye sevk edilen Ö.A., tutuklanırken, P.D. isimli kadın tutuksuz yargılanmak üzere salıverildi. Şüpheliler hakkında, 'Çocuğun cinsel istismarı', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' ve 'çocukları fuhuşa teşvik etmek veya yaptırmak için aracılık etmek' suçlarından dava açıldı.

Kayseri 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasına tutuklu sanık Ö.A., cezaevinden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılırken, tutuksuz kadın sanık P.D. salonda hazır bulundu. Suçsuz olduğunu öne süren sanık Ö.A., "Yemin ediyorum ben bu suçu kaldıramıyorum. Cezaevinde uyuyamıyorum. Suçsuzum" dedi. Tutuksuz sanık P.D. ise üzerine atılan suçlamaları reddederek, beraatını istedi.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Ö.A.'yı, 'Çocuğun cinsel istismarı' suçundan 24 yıl, 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan da 6 yıl olmak üzere toplam 30 yıl hapis cezasına çarptırarak, tutukluluk halinin devamına karar verdi. Heyet, tutuksuz yargılanan P.D.'nin ise, 'cinsel istismara yardım etme' suçundan 6 yıl 8 ay, 'hürriyeti yoksun kılma' suçundan da 2 yıl 6 ay olmak üzere toplam 8 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti. Yargıtay süreci dikkate alınarak P.D.'nin tutuksuzluk halinin devamına karar verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Samed Aydın SUN