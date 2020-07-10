Son dakika... Uyuşturucu ticaretinden gözaltına alındı Son dakika haberleri: Samsun'da bir otomobilde bonzai ile yakalandıkları iddia edilen 2 kişi gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.

Samsun'da bir otomobilde bonzai ile yakalandıkları iddia edilen 2 kişi gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Fevziçakmak Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şüphe üzerine bir otomobilde yapılan aramada 91,77 gram bonzai ele geçirildi. Olayla ilgili E.H. ve M.B. gözaltına alındı. Narkotik Şube Müdürlüğündeki sorguları tamamlanan 2 kişi "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA