Son Dakika | Uyuşturucu ticaretinden 1 kişi gözaltına alındı - Haberler
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Son Dakika | Uyuşturucu ticaretinden 1 kişi gözaltına alındı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son Dakika | Uyuşturucu ticaretinden 1 kişi gözaltına alındı

Edinilen son dakika gelişmesine göre Samsun'da uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen bir kişi, narkotik polisinin takibi sonucu yakalandı.

SAMSUN (İHA) - Samsun'da uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen bir kişi, narkotik polisinin takibi sonucu yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesi Zeytinlik Mahallesinde uyuşturucu madde satışı yaptığı bilgisi üzerine A.K.'yi takibe aldı. A.K.'nin ikametinde yapılan aramada, 0,22 gram sentetik kannabinoid maddesi, 0,15 gram metamfetamin maddesi ve uyuşturucu madde paketlemesinde kullanılan folyo ele geçirildi. Olayla bir A.K. gözaltına alındı. - SAMSUN

Son Dakika | Uyuşturucu ticaretinden 1 kişi gözaltına alındı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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