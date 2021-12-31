Uyuşturucu taciri anne-kız ortak operasyonla yakalandı - Haberler
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Uyuşturucu taciri anne-kız ortak operasyonla yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Uyuşturucu taciri anne-kız ortak operasyonla yakalandıkız yakalandı.

KAYSERİ (İHA) - Uyuşturucu taciri anne-kız ortak operasyonla yakalandı

KAYSERİ Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube ekiplerinin yaptığı çalışmalarda uyuşturucu madde satışı yaptığı tespit edilen anne-kız yakalandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmalarında F.S. isimli kadın ve kızı Ş.S.'nin uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisi üzerine ikamete operasyon düzenlendi. İkamette yapılan aramalarda 30 gram metamfetamin maddesi, 845 gram bonzai maddesi, 1 adet hassas terazi ve 1 adet pompalı tabir edilen tüfek bulundu.

Bulunan materyallere el konulurken, anne ve kızı da uyuşturucu madde ticareti yapmaktan gözaltına alınarak, işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.

Uyuşturucu taciri anne-kız ortak operasyonla yakalandı

Uyuşturucu taciri anne-kız ortak operasyonla yakalandı

İhlas Haber Ajansı / Ali Göç - Son Dakika Haberleri

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