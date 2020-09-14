Son Dakika: Uyuşturucu taciri 5 şüpheli tutukladı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son Dakika: Uyuşturucu taciri 5 şüpheli tutukladı

Son dakika haberine göre Muğla ve ilçelerinde uyuşturucu tacirlerine yönelik denetimlerini sürdüren Muğla Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ve Grup Amirliği ekipleri, çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirirken, olaylarla ilgili 5 şüpheli tutuklandı.

Son Dakika: Uyuşturucu taciri 5 şüpheli tutukladı
14.09.2020 17:31 | Son Güncelleme: 14.09.2020 17:34

Muğla ve ilçelerinde uyuşturucu tacirlerine yönelik denetimlerini sürdüren Muğla Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ve Grup Amirliği ekipleri, çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirirken, olaylarla ilgili 5 şüpheli tutuklandı.

Narkotik Şube ve bağlı Grup Amirliği ekipleri tarafından düzenlenen operasyonlarda, 4 kilo 551 gram esrar, 23,3 gram Metamfetamin, 89,6 gram Skunk,2 gram Kokain, 10,2 gram Eroin, Ectasy hap, 205 adet sentetik ecza,5 gram Bonzai, 13 kök kenevir, Hassas terazi, tabanca ve uyuşturucu suçundan elde edildiği değerlendirilen 825 lira para ele geçirildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan şüphelilerden 5 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MUĞLA

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum Süleyman Soylu Mustafa Destici Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Seda Sayan Kanye West Acun Ilıcalı İbrahim Tatlıses
Spor Arda Turan Metin Oktay Bülent Korkmaz Josef De Souza Oghenekaro Etebo
Daha Fazla Çocuk Sabah Antalya Otomobil
Şu an buradasınız: Son Dakika: Uyuşturucu taciri 5 şüpheli tutukladı - Muğla
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.9.2020 17:35:34. #1.15#
title