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Son dakika gündem: Uyuşturucu satıcılarına 'Güz Güneşi-33' operasyonu

Son dakika gündem: Uyuşturucu satıcılarına 'Güz Güneşi-33' operasyonu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri: Mersin'de 150 jandarmanın uyuşturucu satıcılarına yönelik gerçekleştirdiği 'Güz Güneşi-33' operasyonunda, 8 şüpheli yakalandı.

MERSİN (İHA) - Mersin'de 150 jandarmanın uyuşturucu satıcılarına yönelik gerçekleştirdiği 'Güz Güneşi-33' operasyonunda, 8 şüpheli yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Tarsus ilçesine bağlı Yenice Mahallesinde 'torbacı' diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarının olduğunu tespit etti. Uzun süren takip sonucunda Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 150 personelin katılımıyla 'Güz Güneşi-33' operasyonu düzenlendi. Jandarma özel harekat ve narkotik dedektör köpekleri ile drone destekli operasyonda, daha önce belirlenen adreslerde arama yapıldı. Aramalarda 1 kilo 475 gram bonzai, 900 gram kubar esrar, 200 gram metamfetamin, 25 extacy hap ile çok sayıda dijital materyal ele geçirilirken, 8 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şahısların jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

(İHA)

Son dakika gündem: Uyuşturucu satıcılarına 'Güz Güneşi-33' operasyonu

Son dakika gündem: Uyuşturucu satıcılarına 'Güz Güneşi-33' operasyonu

Son dakika gündem: Uyuşturucu satıcılarına 'Güz Güneşi-33' operasyonu

Son dakika gündem: Uyuşturucu satıcılarına 'Güz Güneşi-33' operasyonu

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