Son dakika: Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 7 kişiden 1'i tutuklandı
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Son dakika: Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 7 kişiden 1'i tutuklandı

Son dakika: Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 7 kişiden 1'i tutuklandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Gelen son dakika haberine göre Eskişehir'de uyuşturucu madde satıcılarına yönelik gerçekleştirilen çalışmalarda yakalanan 7 kişiden 1'i tutuklandı.

Eskişehir'de uyuşturucu madde satıcılarına yönelik gerçekleştirilen çalışmalarda yakalanan 7 kişiden 1'i tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sokak satıcılarının yakalanmasına yönelik olarak yapılan çalışmalarda, Yenibağlar mahallesinde yoğun şekilde uyuşturucu madde satışı yapıldığı tespit edildi. Gerçekleştirilen çalışmalar sonucu 7 şahıs yakalanırken, satışı yapıldığı değerlendirilen uyuşturucu maddelerin ele geçirilmesi için Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan arama emri ile söz konusu mahallede bulunan bir adrese operasyon düzenlendi. Adreste yapılan aramalarda; 176,39 gram bonzai, 7,10 gram metamfetamin, 42 adet sentetik ecza hap, 1 adet hassas terazi, 2 adet ruhsatsız tabanca ve 20 adet dolu fişek ele geçirildi.

Yakalanan 7 kişiden 6'sına 'Uyuşturucu Madde Bulundurmak veya Kullanmak' suçundan işlem yapılırken, 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak' suçundan adliyeye sevk edilen E.T. isimli şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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