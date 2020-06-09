Son Dakika | Uyuşturucu operasyonunda tabanca, tüfek ve döner bıçağıyla yakalandılar Gelen son dakika haberine göre ANTALYA'nın Alanya, Manavgat ve Gazipaşa ilçelerinde eş zamanlı uyuşturucu operasyonu düzenlendi.

ANTALYA'nın Alanya, Manavgat ve Gazipaşa ilçelerinde eş zamanlı uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Operasyonda 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerlin adreslerinde uyuşturucu, tabanca, tüfek ve döner bıçağı ele geçirildi

Alanya İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin ve kullanımının engellenmesine yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda, E.İ., S.S., A.T., E.K., F.P., V.Ö., T.Ç., Ş.K., M.Ş., İ.A. ve O.S.'ye yönelik gözaltı kararı çıkartıldı. Bu kapsamda, Alanya, Manavgat ve Gazipaşa'daki 8 ayrı adrese, 3 ay boyunca devam eden teknik ve fiziki takip sonrası eş zamanlı baskın düzenlendi.

2 KİŞİ TUTUKLANDI

Baskınlarda yerli ve yabancı kişilere uyuşturucu ve uyarıcı madde sattıkları tespit edilen 11 şüpheliden 9'u gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda 6,9 gram eroin, 1 kilo 216 gram esrar, 70,73 gram metamfetamin uyuşturucu madde, 4 kök kenevir bitkisi, hassas terazi, 3 uyuşturucu kullanma aparatı, 2 tabanca, 3 pompalı tüfek, 3 mermi ve döner bıçağı ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 9 şüpheliden 2'si mahkemece tutuklanırken, 7'sinin işlerinin devam ettiği öğrenildi. Ayrıca operasyon kapsamında 2 şüphelinin arandığı, 12 şüpheli hakkında da 'uyuşturucu madde kullanmak' suçundan işlem yapıldığı kaydedildi.

Kaynak: DHA