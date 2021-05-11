Son dakika: Uyuşturucu operasyonunda evden silah ve kılıç çıktı
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Son dakika: Uyuşturucu operasyonunda evden silah ve kılıç çıktı

Son dakika: Uyuşturucu operasyonunda evden silah ve kılıç çıktı
Demirören Haber Ajansı / İbrahim EMÜL - Haberler | Güncel

Son dakika haberi: OSMANİYE'de Özel Harekat polislerinin de desteğiyle bir eve düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

OSMANİYE'de Özel Harekat polislerinin de desteğiyle bir eve düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı. Evde uyuşturucu ile silah, hançer, muşta, kılıç ve çalıntı eşyalar ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, F.A.'nın evinde uyuşturucu madde sattığı bilgisine ulaştı. Fiziki takip yapan ekipler, evden çıkan S.T.'yi yakalayarak üstünü aradı. Aramada, 0,11 gram metamfetamin ele geçirildi. Şüpheli hakkında 'kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alma' suçundan işlem yapıldı. Ardından adrese Özel Harekat polislerinin de desteğiyle baskın düzenlendi. Narkotik köpeği ile yapılan aramada, 32 gram esrar, 0,46 gram eroin, 17 sentetik hap, hassas terazi, suçtan elde edildiği değerlendirilen 32 bin 600 lira, tam otomatik kurusıkı tabanca, 2 tabanca, 3 tüfek, 93 santim uzunluğunda işlemeli kılıç, 67 santim uzunluğunda kılıç, 38 santim uzunluğunda hançer, 2 muşta, 2 çalıntı motosiklet, 1 elektrikli bisiklet,  4 akü, dizüstü bilgisayar, tablet, 11 cep telefonu, 20 kol saati, 8 tamir takım çantası, 4 projektör, matkap, 50 metre elektrik kablosu, 6 kutu içerisinde priz ve çerçevesi, araç hoparlörü ve 2 çalıntı oto teybi ele geçirildi. Evde bulunan F. A., Ş. Ö., ve A.A. gözaltına alındı.'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, hırsızlık, Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Hakkında Kanuna Muhalefet' suçlarından haklarında işlem yapılan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. 


Son dakika: Uyuşturucu operasyonunda evden silah ve kılıç çıktı
Son dakika: Uyuşturucu operasyonunda evden silah ve kılıç çıktı
Son dakika: Uyuşturucu operasyonunda evden silah ve kılıç çıktı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İbrahim EMÜL

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