Son dakika... Uyuşturucu operasyonunda 9 tutuklama

GAZİANTEP (İHA) - Kilis ve Gaziantep'te eş zamanlı polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 9 kişi tutuklandı.

Kilis Cumhuriyet Başsavcılığımızın koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Kilis'te, sokak satıcılarına yönelik olarak gerçekleştirilen geniş kapsamlı çalışma sonucunda, Kilis ve Gaziantep'te 11 adreste eş zamanlı operasyon düzenledi. Şehit Polis Özel Harekat Cihat Şahin ve Şehit Polis Özel Harekat Fatih Doğan operasyonunda, 9 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ile iş yerlerinde yapılan aramada, 31,94 gram uyuşturucu metamfetamin maddesi, 17,01 gram sentetik uyuşturucu kannabinoid maddesi, 0,94 gram uyuşturucu eroin maddesi, 0,38 gram parçalı halde uyuşturucu Ecstasy hap,3 adet hassas terazi, 1 adet 7.65 mm çapında tabanca ile tabancaya ait 30 adet mermi ele geçirildi. A.A, G.E, O.B, N.K, M.E.D, E.A, M.C.D, A.M.M, M.D isimli şahıslar sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı. - KİLİS

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