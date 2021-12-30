Son dakika: Uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika: Uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı

Son dakika: Uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Gelen son dakika haberlerine göre Afyonkarahisar'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen 3 kişi polis tarafından yakalanırken, operasyonda değişik türlerde de uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Afyonkarahisar'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen 3 kişi polis tarafından yakalanırken, operasyonda değişik türlerde de uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Olay, kent merkezi Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bir adreste uyuşturucu ticareti yapıldığı yönünde aldığı ihbar üzerine harekete geçti. Söz konusu adresle ile bir otele baskın düzenleyen ekipler 17.58 gram metamfetamin, 1.48 gram bonzai ve hassas terazi ele geçirildi. Operasyonun ardından Y.K. (34), B.Y. (26) ve K.Ö. (29) isimli şahıslar gözaltına alındı. Şahısların emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi. - AFYONKARAHİSAR

Otel odasında vahşet! Bir erkekle buluşan turist kadın, yüzü bantlanarak öldürüldü

Otel odasında vahşet! Bir erkekle buluşan turist kadın, yüzü bantlanarak öldürüldü

 Bir garip olay! Kaza yapan sürücü direksiyon başında uyuya kaldı

Bir garip olay! Kaza yapan sürücü direksiyon başında uyuya kaldı

 Alkollü sürücü polisin önünde diz çöküp yalvardı: Ehliyetimi alacağına öldür daha iyi

Alkollü sürücü polisin önünde diz çöküp yalvardı: Ehliyetimi alacağına öldür daha iyi

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title