Son dakika... Uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı Bir son dakika haberine göre Eskişehir'de polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

Eskişehir'de polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente satmak üzere uyuşturucu getirildiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Belirlenen bir otomobili kent girişinde durduran polis, narkotik köpeği Lady'nin de katılımıyla araçta arama yaptı. Motor kısmına gizlenmiş 175 gram skunk ele geçirildi.

"Uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçlamasıyla gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki sorgusunun sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: AA