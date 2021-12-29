Son dakika: Uyuşturucu operasyonu yapılan evden tarihi eser çıktı

HATAY (İHA) - Hatay'ın Samandağ ilçesinde uyuşturucu operasyonu düzenlenen evde çok sayıda tarihi eser de ele geçirildi.

Hatay İl Jandarma Komutanlığı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde Samandağ İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından uyuşturucu madde ile mücadele amacıyla çalışma gerçekleştirildi.

Kapısuyu Mahallesi'nde uyuşturucu madde arama köpekleri Ferman ve Kobra ile birlikte bir eve operasyon düzenleyen ekipler, 2 kilo 500 gram kubar esrar, 4 kök kenevir bitkisi, 14 adet av tüfeği, 2 adet tabanca, 1 adet pala (bıçak), 36 adet fişek ile tarihi eser niteliğindeki 117 adet sikke, 29 adet obje ve 3 adet küp ele geçirdi.

Şüpheliler E.Y. ve G.Y. gözaltına alınarak haklarında adli işlem başlatıldı.

Ayrıca ele geçirilen tarihi eser niteliğindeki eşyalar Hatay Müze Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi. - HATAY

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