Son Dakika | Uyuşturucu operasyonda 3 tutuklama
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Son Dakika | Uyuşturucu operasyonda 3 tutuklama

10.10.2020 20:27 | Son Güncelleme: 10.10.2020 20:31
Son Dakika | Uyuşturucu operasyonda 3 tutuklama

Bir son dakika haberine göre Samsun'un Bafra ilçesinde mahkemeye sevk edilen 3 kişi tutuklandı.

Samsun'un Bafra ilçesinde mahkemeye sevk edilen 3 kişi tutuklandı.

Samsun İl Jandarma Komutanlığı ve Bafra İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar sonucunda Lengerli Mahallesi ve ilçe merkezinde 2 ayrı adreste yapılan aramalarda 1 adet ruhsatsız tabanca, 27 gram kubar esrar, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, plastik bidon ve poşetlerde istiflenmiş 5 bin 690 gram kubar esrar maddesi ele geçirilmişti.

Olayla ilgili gözaltına alınan A.D, R.K. ve S.K. isimli 3 şahıs İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri Bafra Adliyesinde tutuklanarak Bafra T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.10.2020 20:31:36. #1.15#
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