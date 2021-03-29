Son Dakika | Uyuşturucu hapla yakalanan 17 yaşındaki genç gözaltına alındı
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Son Dakika | Uyuşturucu hapla yakalanan 17 yaşındaki genç gözaltına alındı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son Dakika | Uyuşturucu hapla yakalanan 17 yaşındaki genç gözaltına alındı

Son dakika habere göre Samsun'da jandarma ekiplerinin takibi sonunu evinde uyuşturucu hap ele geçen 17 yaşındaki genç gözaltına alındı.

Uyuşturucu etkisiyle yarı çıplak halde dolaşıp vatandaşa korku saldı
Uyuşturucu etkisiyle yarı çıplak halde dolaşıp vatandaşa korku saldı
Kayıp olan 17 yaşındaki kızın cansız bedeni Yeşilırmak'ta bulundu
Kayıp olan 17 yaşındaki kızın cansız bedeni Yeşilırmak'ta bulundu

Samsun'da jandarma ekiplerinin takibi sonunu evinde uyuşturucu hap ele geçen 17 yaşındaki genç gözaltına alındı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesinin Ataköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri ile İlkadım Jandarma Motosikletli Asayiş Timi ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisi edilen 17 yaşındaki A.E.A.'nın ikametinde yaptıkları aramada 252 adet sentetik ecza ele geçirdi. Olayla ilgili A.E.A. "uyuşturucu ticareti" suçundan gözaltına alındı. İlkadım İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edilen A.E.A., bugün Samsun Adliyesine sevk edilerek, Çocuk Savcısına ifade verdikten sonra serbest bırakıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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