Son Dakika | Uyuşturucu bağımlılığından kurtulmak için kendini zincirlediği lüks villada çıkan yangında can verdi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son Dakika | Uyuşturucu bağımlılığından kurtulmak için kendini zincirlediği lüks villada çıkan yangında can verdi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Son Dakika | Uyuşturucu bağımlılığından kurtulmak için kendini zincirlediği lüks villada çıkan yangında can verdi

Son dakika haberler: Antalya'nın Serik ilçesinde uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edilen genç, bağımlılığından kurtulmak için kendini zincirlediği lüks villada yanarak can verdi.

ANTALYA (İHA) - Antalya'nın Serik ilçesinde uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edilen genç, bağımlılığından kurtulmak için kendini zincirlediği lüks villada yanarak can verdi.

Sebebi henüz belirlenemeyen yangın, saat 14.00 sıralarında Serik ilçesine bağlı Belek mahallesinde lüks bir villada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, villada yaşayan ve madde bağımlısı olduğu iddia edilen Burak Ü. (26) madde kullanımından kurtulmak için eve kendini zincirledi. Talihsiz genç, villada çıkan yangında yanarak hayatını kaybetti. Yangın, ilk olarak çevredeki vatandaşlar tarafından fark edildi. İtfaiye ekiplerine haber veren vatandaşlar, ekipler gelene kadar yangına müdahale etmeye çalıştı. Kısa sürede içerisinde ekiplerin gelmesi ile müdahale edilen yangında, gencin hayatını kaybettiği belirlendi. Olay sonrası savcının incelemeleri sonucu hayatını kaybeden gencin cesedi Serik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.Yangın esnasında evde Burak Ü.'den başka kimsenin olmadığı bildirilirken yangının çıkış sebebi araştırılıyor. - ANTALYA

Son Dakika | Uyuşturucu bağımlılığından kurtulmak için kendini zincirlediği lüks villada çıkan yangında can verdi

Son Dakika | Uyuşturucu bağımlılığından kurtulmak için kendini zincirlediği lüks villada çıkan yangında can verdi

Son Dakika | Uyuşturucu bağımlılığından kurtulmak için kendini zincirlediği lüks villada çıkan yangında can verdi

Son Dakika | Uyuşturucu bağımlılığından kurtulmak için kendini zincirlediği lüks villada çıkan yangında can verdi

Son Dakika | Uyuşturucu bağımlılığından kurtulmak için kendini zincirlediği lüks villada çıkan yangında can verdi

Son Dakika | Uyuşturucu bağımlılığından kurtulmak için kendini zincirlediği lüks villada çıkan yangında can verdi

Son Dakika | Uyuşturucu bağımlılığından kurtulmak için kendini zincirlediği lüks villada çıkan yangında can verdi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Uyuşturucu, Antalya, Yangın, 3. Sayfa, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title