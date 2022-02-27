Son dakika: Uykuya dalan arkadaşının telefonunu çalan şahıs kamerada
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika 3. sayfa haberine göre Uykuya dalan arkadaşının telefonunu çalan şahıs kamerada Batman'da arkadaşıyla kafeye giden bir kişi, arkadaşının uykuya dalmasını fırsat bilerek masada bulunan telefonunu çaldı.
BATMAN (İHA) - Uykuya dalan arkadaşının telefonunu çalan şahıs kamerada
BATMAN - Batman'da arkadaşıyla kafeye giden bir kişi, arkadaşının uykuya dalmasını fırsat bilerek masada bulunan telefonunu çaldı. Yaşanan hırsızlık olay saniye saniye güvenlik kamarasına yansıdı.
Edinilen bilgiye göre, Batman'da arkadaşıyla kafeye giden bir kişi, arkadaşının uykuya dalmasını fırsat bilerek masada bulunan telefonunu çaldı. Şüpheli, telefonu çaldıktan sonra olay yerinden hızla kaçtı. Hırsızlık anı saniye saniye güvenlik kamarasına yansıdı.
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
İhlas Haber Ajansı / Abdulaziz Karataş - 3. Sayfa