Son dakika... Uygur Türkleri Brüksel'de protesto gösterisi düzenledi
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Son dakika... Uygur Türkleri Brüksel'de protesto gösterisi düzenledi

11.03.2021 17:21 | Son Güncelleme: 11.03.2021 17:25
Son dakika... Uygur Türkleri Brüksel'de protesto gösterisi düzenledi

Son dakika haberler... Belçika'nın başkenti Brüksel'de, Çin'in Doğu Türkistan'da, Uygur Türklerine yönelik baskı politikaları uyguladığı gerekçesiyle protesto gösterisi düzenlendi.

Belçika'nın başkenti Brüksel'de, Çin'in Doğu Türkistan'da, Uygur Türklerine yönelik baskı politikaları uyguladığı gerekçesiyle protesto gösterisi düzenlendi.

Çin Büyükelçiliği önünde toplanan Belçika Uygurlar Derneği ve Türk sivil toplum kuruluşları, Doğu Türkistan'da Uygur Türklerine karşı uygulanan baskı ve işkencelere tepki gösterdi.

Yaklaşık 100 kişinin katıldığı gösteride, Uygur soykırımını durdurun, Çin Uygur soykırımını durdurmalı" yazılı dövizler taşındı, "Uygurlara özgürlük", "Soykırımı durdurun", "Toplama kamplarını kapatın" sloganları atıldı.

Gösteride, Fransızca, İngilizce ve Flemenkçe yapılan konuşmalarda, yaklaşık 3 milyon Uygur Türkü'nün Çin tarafından toplama kamplarına kapatıldığı, Çin'in bu gerçeklerin dünya tarafından bilinmesini istemediği, toplama kampları kurmanın insan hakları ihlali olduğu ve Çin hükümetinin, Müslümanların oruç tutmasını ve namaz kılmasını yasaklayarak baskıcı politikalar yürüttüğü ifade edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dursun Aydemir

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