Son Dakika | Uygulamaya takılınca motosikleti ateşe verip kaçtı - Haberler
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Son Dakika | Uygulamaya takılınca motosikleti ateşe verip kaçtı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son Dakika | Uygulamaya takılınca motosikleti ateşe verip kaçtı

Son dakika haberler... Sakarya'nın Akyazı ilçesinde polis ekiplerinin denetimine takılan sürücü, motosikletini yakarak olay yerinden kaçtı.

AKYAZI, SAKARYA (İHA) - Sakarya'nın Akyazı ilçesinde polis ekiplerinin denetimine takılan sürücü, motosikletini yakarak olay yerinden kaçtı. Sürücü polis ekiplerince yakalanırken yangın, itfaiye ve SAKTİM ekiplerince söndürüldü.

Fatih Mahallesi Ada Caddesi üzerinde uygulama gerçekleştiren polis ekipleri, Serkan F.'nin kullandığı 54 KZ 237 plakalı motosikleti durdurdu. Plaka ve GBT sorgulamasına sinirlenen sürücü motoru yakarak olay yerinden kaçtı. Alevlere teslim olan motosiklete ilk müdahaleyi SAKTİM ekipleri yaparken durum itfaiye ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürürken kaçan sürücü polis ekiplerince yakalandı. Konuya ilişkin inceleme başlatıldı. - SAKARYA

Son Dakika | Uygulamaya takılınca motosikleti ateşe verip kaçtı

Son Dakika | Uygulamaya takılınca motosikleti ateşe verip kaçtı

Son Dakika | Uygulamaya takılınca motosikleti ateşe verip kaçtı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Sakarya, İtfaiye, Akyazı, Polis, 3. Sayfa, Haberler

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