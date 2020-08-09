Son Dakika: Uygulama noktasından kaçarak bir polisin ölümüne yol açan sürücü tutuklandı Son dakika haberi... Samsun'da uygulama noktasında dur ihtarına uymayıp kaçan ve bir polisin ölümüne yol açan sürücü tutuklandı.

Samsun'da uygulama noktasında dur ihtarına uymayıp kaçan ve bir polisin ölümüne yol açan sürücü tutuklandı. Atakum ilçesi İsmet İnönü Bulvarında dün gece yapılan uygulamada dur ihtarına uymayarak aracıyla kaçan ve kısa süre sonra yakalanan sürücü A.O'nun (24) emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece uygulama noktasında polise "görevi yaptırmamak için direnme" suçundan tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine sevk edildi. Kentte dün gece, uygulama noktasında "dur" ihtarına uymayarak kaçan sürücüyü takip eden Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı motosikletli Yunus ekibinde görevli polis memur Adem Keskin (33) kaza yapmış, kaldırıldığı Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde kurtarılamamıştı. Şehit polis bugün Samsun'da toprağa verilerken, kısa sürede yakalanan şüpheli A.O. ise İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosuna teslim edilmişti. Şüphelinin alkollü olduğu ve ehliyeti olmadığı için trafik uygulama noktasından kaçtığı anlaşılmıştı. Kaynak: AA