Son dakika... "Usulsüzlük ve rüşvet" soruşturmasında gözaltına alınan CHP Kırklareli İl Başkan Yardımcısı serbest bırakıldı - Haberler

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Son dakika... "Usulsüzlük ve rüşvet" soruşturmasında gözaltına alınan CHP Kırklareli İl Başkan Yardımcısı serbest bırakıldı

AA - Özgün Tiran - Güncel
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Son dakika gündem haberi: Kırklareli'nin Vize ilçesine bağlı Kıyıköy belde Belediyesinde "usulsüzlük ve rüşvet" iddialarına ilişkin sürdürülen soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen Kırklareli İl Genel Meclis Üyesi ve CHP Kırklareli İl Başkan Yardımcısı C.T. serbest bırakıldı.

VİZE, KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nin Vize ilçesine bağlı Kıyıköy belde Belediyesinde "usulsüzlük ve rüşvet" iddialarına ilişkin sürdürülen soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen Kırklareli İl Genel Meclis Üyesi ve CHP Kırklareli İl Başkan Yardımcısı C.T. serbest bırakıldı.

Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında C.T. hakkında gözaltı kararı verildi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri C.T'yi Vize ilçesinde gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından sağlık kontrolü için Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen C.T, burada basın mensuplarına tepki gösterdi. C.T. sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

C.T. savcılıktaki işlemlerinin ardından tutuklama talebiyle sevk edildiği hakimlikçe serbest bırakıldı.

Aynı soruşturma kapsamında Kıyıköy Belediye Başkanı Ender Sevinç ile T.Ö, rüşvet suçundan geçen yıl tutuklanmıştı.

AA / Özgün Tiran - Güncel

Cumhuriyet Halk Partisi, Kırklareli, Rüşvet, Vize, Güncel, Haberler

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