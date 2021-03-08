Son Dakika | - Usta oyuncu Rasim Öztekin hayatını kaybetti
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Son Dakika | - Usta oyuncu Rasim Öztekin hayatını kaybetti

08.03.2021 23:24 | Son Güncelleme: 08.03.2021 23:29

Son dakika haberleri... - Usta oyuncu Rasim Öztekin hayatını kaybetti Oyuncu Rasim Öztekin geçirmiş olduğu kalp krizi sonrası tedavi gördüğü Siyami Ersek Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

- Usta oyuncu Rasim Öztekin hayatını kaybetti

İSTANBUL - Oyuncu Rasim Öztekin geçirmiş olduğu kalp krizi sonrası tedavi gördüğü Siyami Ersek Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Usta oyuncunun ölümü üzüntüyle karşılanırken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı üzerinden başsağlığı mesajı yayımladı.

Usta oyuncu Rasim Öztekin evinde geçirdiği kalp krizi sonrası eşinin ilk müdahalesi sonrası hastaneye kaldırılmış. Durumunu ağırlaşması üzerine Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınmıştı. Siyami Ersek Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Cevdet Uğur Kocaoğulları öplen saatlerinde usta oyuncunu son durumuna ilişkin verdiği bilgide hayati tehlikesinin devam ettiğini belirtmişti. Açıklamanın sonrası ilerleyen saatlerde acı haberi Bakan Koca duyurdu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sanatçı Rasim Öztekin'in, kalp rahatsızlığı sonrası kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiğini açıkladı.

"Televizyon olan her evde aileden biriydi"

Bakan Koca yaptığı paylaşımda, "Dizi, tiyatro ve sinema oyuncusu Rasim Öztekin, geçirdiği kalp rahatsızlığından sonra, Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanemizde yapılan bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Televizyon olan her evde aileden biriydi. Başımız sağ olsun" ifadelerini kullandı.

Son Dakika | - Usta oyuncu Rasim Öztekin hayatını kaybetti
Son Dakika | - Usta oyuncu Rasim Öztekin hayatını kaybetti
Son Dakika | - Usta oyuncu Rasim Öztekin hayatını kaybetti
Son Dakika | - Usta oyuncu Rasim Öztekin hayatını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / CÜNEYT SEVİNDİK

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