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Son dakika... Üst geçitte tehlikeli kaza

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika... Üst geçitte tehlikeli kaza

Son dakika haber: Muğla'nın Yatağan çıkışındaki üst geçitte kaza yapan kamyon faciaya ramak kala durdu.

YATAĞAN, MUĞLA (İHA) - Muğla'nın Yatağan çıkışındaki üst geçitte kaza yapan kamyon faciaya ramak kala durdu.

Yatağan'dan Menteşe ilçesine seyir halinde olan kamyon üst geçide geldiğinde direksiyon hakimiyetini kaybederek sola savruldu. Kamyon alt geçitten araçların geçtiği bir sırada arka bölümünden bir kısmı dışarıda kalarak durabildi.

Kaza sonrası olay yerine Büyükşehir Belediyesi Yatağan İtfaiye Grup Amirliği ekipleri ve 112 ambulansı sevk edildi. Araç sürücüsü kazadan yaralı olarak kurtarılırken, yaralı itfaiye ekipleri tarafından ambulansa taşındı.

Kaza sonrası kasasının bir bölümü alt geçidin üzerinde asılı kalan kamyonun hemen altından ise araçların seyrettiği gözlendi. Kamyon kurtarıcı ile olay yerinden kaldııldı. - MUĞLA

Son dakika... Üst geçitte tehlikeli kaza

Son dakika... Üst geçitte tehlikeli kaza

Son dakika... Üst geçitte tehlikeli kaza

Son dakika... Üst geçitte tehlikeli kaza

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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