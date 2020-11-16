Son Dakika | Üsküdar'daki Vaniköy Camisi'nde çıkan yangına ilişkin soruşturma kapsamında, cami imamının da aralarında bulunduğu 5 kişinin, "bilgi sahibi"...
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Son Dakika | Üsküdar'daki Vaniköy Camisi'nde çıkan yangına ilişkin soruşturma kapsamında, cami imamının da aralarında bulunduğu 5 kişinin, "bilgi sahibi"...

16.11.2020 13:51 | Son Güncelleme: 16.11.2020 13:54
Son Dakika | Üsküdar'daki Vaniköy Camisi'nde çıkan yangına ilişkin soruşturma kapsamında, cami imamının da aralarında bulunduğu 5 kişinin,

Son dakika haberi... Üsküdar'daki Vaniköy Camisi'nde çıkan yangına ilişkin soruşturma kapsamında, cami imamının da aralarında bulunduğu 5 kişinin, "bilgi sahibi" sıfatıyla ifadelerine başvuruldu.

Üsküdar'daki Vaniköy Camisi'nde çıkan yangına ilişkin soruşturma kapsamında, cami imamının da aralarında bulunduğu 5 kişinin, "bilgi sahibi" sıfatıyla ifadelerine başvuruldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Filiz Kınık Öz

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