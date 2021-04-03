Son dakika haber... Üsküdar'daki ağaçları kestikleri gerekçesiyle 6 şüpheli gözaltına alındı
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Son dakika haber... Üsküdar'daki ağaçları kestikleri gerekçesiyle 6 şüpheli gözaltına alındı

Anadolu Ajansı / Şükrü Gündüz - Haberler | Güncel

Son dakika haberler... Üsküdar'ın Salacak semtindeki ağaçları kestikleri gerekçesiyle 6 şüpheli gözaltına alındı.

Üsküdar'ın Salacak semtindeki ağaçları kestikleri gerekçesiyle 6 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 17-23 Mart'ta Kız Kulesi karşısındaki alanlarda bulunan ağaçları kesenlerin tespiti için çalışma başlattı.

Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, S.Ç., O.Ö., Ş.C., D.Ç., V.Ç. ile Ö.Ö.'yü gözaltına aldı.

Şüpheliler ifadelerinde, D.Ç. isimli kişinin ağaçları kesmeleri karşılığında kendilerine ilk başta 15 bin, daha sonra 20 bin olmak üzere 35 bin lira verdiğini beyan etti.

Gözaltına alınan şüpheliler, "mala zarar verme" suçundan adliyeye sevk edildi.

Üsküdar Belediyesi, 27 Mart'ta kesilen ağaçların yerine yetişkin 4 çınar dikmişti.

Son dakika haber... Üsküdar'daki ağaçları kestikleri gerekçesiyle 6 şüpheli gözaltına alındı
Son dakika haber... Üsküdar'daki ağaçları kestikleri gerekçesiyle 6 şüpheli gözaltına alındı
Son dakika haber... Üsküdar'daki ağaçları kestikleri gerekçesiyle 6 şüpheli gözaltına alındı
Son dakika haber... Üsküdar'daki ağaçları kestikleri gerekçesiyle 6 şüpheli gözaltına alındı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şükrü Gündüz

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