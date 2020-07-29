Son Dakika: Üsküdar'da, yamaçtan düşen kurbanlık tosun vinç yardımıyla kurtarıldı
Son dakika haberi: Üsküdar'daki kurban pazarı yakınındaki yamaçtan düşen tosun, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
29.07.2020 19:59 | Son Güncelleme: 29.07.2020 22:26
Üsküdar'daki kurban pazarı yakınındaki yamaçtan düşen tosun, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Yavuztürk Mahallesi'ndeki pazarda, bağından kurtularak kaçan tosun, çadırın arka tarafındaki yamaçtan düştü.
Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kurbanlık, vücuduna halat bağlanarak vinç yardımıyla kurtarıldı.
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Kaynak: AA