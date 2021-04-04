Son dakika: ÜSKÜDAR'DA KOLUNA DEMİR KORKULUK SAPLANAN ÇOCUĞU İTFAİYE KURTARDI
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Son dakika: ÜSKÜDAR'DA KOLUNA DEMİR KORKULUK SAPLANAN ÇOCUĞU İTFAİYE KURTARDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri: İstanbul DHAÜsküdar'da koluna demir korkuluk saplanan çocuk itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Oyuncu olma hayaliyle İstanbul'a gelen genç kadın evinde ölü bulundu
Oyuncu olma hayaliyle İstanbul'a gelen genç kadın evinde ölü bulundu

İstanbul DHA

Üsküdar'da koluna demir korkuluk saplanan çocuk itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Üsküdar Zeynep Kamil Mahallesi'nde bir çocuğun koluna demir parmaklık saplandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekpleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarılan çocuk sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesi yapılan çocuk hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Son dakika: ÜSKÜDAR'DA KOLUNA DEMİR KORKULUK SAPLANAN ÇOCUĞU İTFAİYE KURTARDI
Son dakika: ÜSKÜDAR'DA KOLUNA DEMİR KORKULUK SAPLANAN ÇOCUĞU İTFAİYE KURTARDI
Son dakika: ÜSKÜDAR'DA KOLUNA DEMİR KORKULUK SAPLANAN ÇOCUĞU İTFAİYE KURTARDI
Son dakika: ÜSKÜDAR'DA KOLUNA DEMİR KORKULUK SAPLANAN ÇOCUĞU İTFAİYE KURTARDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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