Son dakika! Üsküdar'da bir evde yangın ve patlama

Son dakika! Üsküdar'da bir evde yangın ve patlama

Son dakika! Üsküdar'da bir evde yangın ve patlama meydan geldi Üsküdar'da çıkan yangına İBB İstanbul İtfaiyesi müdahale ediyor

Son dakika! Üsküdar'da bir evde yangın ve patlama

Üsküdar'da bir evde yangın ve patlama meydan geldi. Yangına İBB İstanbul İtfaiyesi müdahale ediyor.

Üsküdar ilçesinde duyulan patlama sesinin ardından bölgeye çok sayıda itfaiye ve ambulans sevk edildi.

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