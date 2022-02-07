Son Dakika | ÜSKÜDAR'DA BİNADA PATLAMA: 4 YARALI (2)
Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Son dakika haberleri: Üsküdar'da 5 katlı binada meydana gelen patlamada ilk belirlemeye göre 4 kişi yaralandı.
Murat SOLAK - İSTANBUL DHA - Üsküdar'da 5 katlı binada meydana gelen patlamada ilk belirlemeye göre 4 kişi yaralandı.
Üsküdar'daki binada saat 13.30 sıralarında büyük bir gürültü ile patlama meydana geldi. Patlamayla 4'üncü kattaki dairede büyük hasar oluştu. Çevredeki binalarda da hasar meydana geldi. Patlamada 4 kişi yaralanırken bina tahliye edildi.Patlamanın nedeniyle ilgili inceleme sürüyor
Demirören Haber Ajansı - Güncel