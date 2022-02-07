Son Dakika | ÜSKÜDAR'DA BİNADA PATLAMA: 4 YARALI  (2)

Murat SOLAK - İSTANBUL DHA - Üsküdar'da 5 katlı binada meydana gelen patlamada ilk belirlemeye göre 4 kişi yaralandı.

Üsküdar'daki binada saat 13.30 sıralarında büyük bir gürültü ile patlama meydana geldi. Patlamayla 4'üncü kattaki dairede büyük hasar oluştu. Çevredeki binalarda da hasar meydana geldi. Patlamada 4 kişi yaralanırken bina tahliye edildi.Patlamanın nedeniyle ilgili inceleme sürüyor

Demirören Haber Ajansı - Güncel