Son dakika! Üsküdar'da 5 katlı binadaki patlama anı kamerada
Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Son dakika haberler: ÜSKÜDAR'da 5 katlı binada meydana gelen patlama güvenlik kamerasına yansıdı.
ÜSKÜDAR'da 5 katlı binada meydana gelen patlama güvenlik kamerasına yansıdı.
Üsküdar, Valide Atik Mahallesi Abacıdede Sokak'ta dün öğle saatlerinde 5 katlı binanın dördüncü katında doğalgaz kaynaklı olduğu öğrenilen patlama meydana geldi. 4 kişinin yaralandığı patlamanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Patlamayla birlikte binadan çevreye eşya ile molozların saçıldığı ve toz bulutu yükseldiği görülüyor.