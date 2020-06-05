Son Dakika | Üsküdar belediyesi çöpten 'hayır' çıkarıyor
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Son Dakika | Üsküdar belediyesi çöpten 'hayır' çıkarıyor

Son dakika haberi... Üsküdar belediyesi çöpten 'hayır' çıkarıyor Üsküdar'da geri dönüşümden elde edilen gelir ile vatandaşa hizmet Üsküdar Belediyesi, geri dönüşümden sağladığı gelirle yüzlerce engelliye tekerlekli sandalye, binlerce kişiye sıcak yemek, kimsesiz ve yoksul çocuklara eğitim bursu, kitap-defter,...

05.06.2020 14:10 | Son Güncelleme: 05.06.2020 14:15

Üsküdar belediyesi çöpten 'hayır' çıkarıyor

Üsküdar'da geri dönüşümden elde edilen gelir ile vatandaşa hizmet

İSTANBUL - Üsküdar Belediyesi, geri dönüşümden sağladığı gelirle yüzlerce engelliye tekerlekli sandalye, binlerce kişiye sıcak yemek, kimsesiz ve yoksul çocuklara eğitim bursu, kitap-defter, ihtiyaç sahiplerine yiyecek ve giyecek sağlıyor. Konuyla ilgili bilgi veren Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, "Kesinlikle belediyenin altyapı, fiziki hizmetlerin yapımında kullanmıyoruz burada elde ettiğimiz gelirlerin tamamını sosyal belediyecilikte ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız için kullanıyoruz" dedi.

Proje kapsamında 1000 kişiden oluşan dev ekip, tüm Üsküdar'da kapı kapı dolaşarak özellikle ev hanımları, muhtarlar ve okul müdürlerine geri dönüşüm için yapılabilecekleri anlattı. Yılda yaklaşık 20.000 ton çöpü ayrıştıran Üsküdar Belediyesi Türkiye'ye örnek olan geri dönüşüm modeli ile binlerce insana umut oldu. Üsküdar belediyesi, dönüşümden sağladığı milyonlarca lira gelirle yüzlerce engelliye tekerlekli sandalye, binlerce kişiye sıcak yemek, kimsesiz ve yoksul çocuklara eğitim bursu, kitap-defter, ihtiyaç sahiplerine yiyecek ve giyecek sağlıyor.

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen İstanbul'un en büyük geri dönüşüm tesisinde çöpten elde edilen kazanımları ilgili verdiği bilgide, "Kesinlikle belediyenin altyapı, fiziki hizmetlerin yapımında kullanmıyoruz burada elde ettiğimiz gelirlerin tamamını sosyal belediyecilikte ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza dar gelirli vatandaşlarımıza sağlık problemi olan vatandaşlarımıza geçim sıkıntısı olan vatandaşlarımız için kullanıyoruz. Gördüğünüz gibi burada kumanya koliler var. 1000 aileye böyle kumanya dağıtıyoruz ya da destek alışveriş kartları var nakit para yatırıyoruz hesaplarına ve sonuçta geçimlerine faydası olabiliyor" dedi.

Son Dakika | Üsküdar belediyesi çöpten 'hayır' çıkarıyor

Kaynak: İHA

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