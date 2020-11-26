Son dakika: Uşak Valisi Funda Kocabıyık, KADES mobil uygulamasını tanıttı
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Son dakika: Uşak Valisi Funda Kocabıyık, KADES mobil uygulamasını tanıttı

26.11.2020 15:17 | Son Güncelleme: 26.11.2020 15:17
Son dakika: Uşak Valisi Funda Kocabıyık, KADES mobil uygulamasını tanıttı

Son dakika haberlerine göre Uşak Valisi Funda Kocabıyık, Kadın Acil Destek İhbar Sistemi (KADES) mobil uygulamasını tanıttı.

Uşak Valisi Funda Kocabıyık, Kadın Acil Destek İhbar Sistemi (KADES) mobil uygulamasını tanıttı.

Uşak Valiliği toplantı salonunda düzenlenen toplantıda, Emniyet Genel Müdürlüğünce hayata geçirilen KADES projesi hakkında bilgilendirme yapıldı.

Uygulamayı kendi telefonuna indiren Vali Funda Kocabıyık, sistemin nasıl çalıştığını anlattı.

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Vali Kocabıyık, risk altındaki kadınların korumanın çok önemli olduğunu belirtti.

KADES uygulaması üzerinden yapılan yardım çağrısının ardından güvenlik güçlerinin olay yerine ortalama 8 dakikada ulaştığını ifade eden Kocabıyık, şunları kaydetti:

"Kadınların can güvenliği, onların sağlığı ve korkusuz bir şekilde yaşamlarını sürdürebilmeleri çok önemli. KADES uygulaması akıllı telefonlara indirilerek kullanılıyor. Ben risk altında olan, tehlikede olan, can güvenliği konusunda endişesi olan bütün kadınlarımızın bu uygulamayı indirmelerini ve kullanmalarını istiyorum. Uygulama üzerinden gelen çağrılara hemen karşılık veriliyor. Butona bastıkları anda 112, 155 ve 156'ya direkt ihbar düşüyor. Ekiplerimiz çok hızlı bir şekilde hareket ederek kadınlarımızın yanında oluyorlar."

Toplantıya, İl Emniyet Müdürü Mesut Gezer de katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Çalık

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