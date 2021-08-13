Son Dakika | Uşak'tan selin etkilediği Kastamonu'ya battaniye ve su yardımı
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Son Dakika | Uşak'tan selin etkilediği Kastamonu'ya battaniye ve su yardımı

Son Dakika | Uşak'tan selin etkilediği Kastamonu'ya battaniye ve su yardımı
Anadolu Ajansı / Mehmet Çalık - Haberler | Güncel

Son dakika haberler: Selin etkilediği Kastamonu'ya ulaştırılmak üzere toplanan 4 bin 265 battaniye ve içme sularını taşıyan tır, Uşak'tan yola çıktı.

Selin etkilediği Kastamonu'ya ulaştırılmak üzere toplanan 4 bin 265 battaniye ve içme sularını taşıyan tır, Uşak'tan yola çıktı.

Uşak Valiliği sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, yaşanan sel felaketinin tüm ülkeyi derinden etkilediği belirtildi.

Selden etkilenen vatandaşlara ulaştırmak üzere 4 bin 265 battaniye ve çok miktarda suyu taşıyan tırın Kastamonu'ya gitmek üzere Uşak'tan yola çıktığı kaydedildi.

Uşak Valisi Funda Kocabıyık yaptığı açıklamada, yardım içeren tırın yola çıktığını belirterek, "Uşak halkımıza teşekkür ediyor, felaketten etkilenen tüm vatandaşlarımıza tekrardan geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." ifadelerini kullandı.

Son Dakika | Uşak'tan selin etkilediği Kastamonu'ya battaniye ve su yardımı
Son Dakika | Uşak'tan selin etkilediği Kastamonu'ya battaniye ve su yardımı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Çalık

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