Son dakika: Uşak'taki silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

Uşak'ta çıkan silahlı kavgada ağır yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Özdemir Mahallesi Şehit İbrahim Öztürk Sokak'ta E.H, M.Ç. ve C.K. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine M.Ç. yanında bulunan tabancayla C.K'ye ateş ederek E.H. ile olay yerinden kaçtı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan C.K'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

M.Ç. ve E.H. bir süre sonra karakola giderek teslim oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Çalık