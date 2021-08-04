Son dakika... Uşak'ta trafik kazası: 6 yaralı
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Son dakika... Uşak'ta trafik kazası: 6 yaralı

Son dakika... Uşak'ta trafik kazası: 6 yaralı
Anadolu Ajansı / Mehmet Çalık - Haberler | Güncel

Son dakika haberi... Uşak'ta hafif ticari araç ile kamyonetin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Uşak'ta hafif ticari araç ile kamyonetin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Uşak'tan Ankara istikametine ilerleyen A.A. (21) yönetimindeki 64 AAH plakalı hafif ticari araç, Çarıkköy mevkisinde aynı yönde giden Ü.T. (47) idaresindeki 45 RA 7392 plakalı kamyonete arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle kamyonet, şarampole devrilip ters döndü.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücülerle, araçlardaki M.A.T. (22), C.A. (38), E.A. (22) ve Ü.İ. (47) ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Çalık

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